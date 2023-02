Honderdduizenden valse Porsche-producten in omloop

Door: BV

Wie een Porsche heeft wéét het en wie er geen heeft kan het zich wellicht wel voorstellen: de officiële producten van het merk zijn aan de dure kant. Dat betekent natuurlijk ook dat het lucratief is om ze na te maken.

Porsche speurt naar namaak

Porsche heeft sinds enkele jaren een team dat zelf namaak opspoort en vervolgens de authoriteiten aanzet tot actie. Afgelopen jaar liet Porsche op die manier zo’n 200.000 items in beslag nemen. Goed voor een totale waarde van ruim zestig miljoen euro. Centen die het bedrijf natuurlijk liever naar z’n eigen bankrekening afleidt. Meer dan 30.000 in beslag genomen items waren onderdelen. Die waren zo’n 2 miljoen euro waard.

Een groot aandeel van de nagemaakte producten wordt, weinig verrassend, online aangeboden. Amazon, Alibaba en eBay bieden het grootste volume ervan aan. Dat mag, gezien hun wereldwijde marktpositie, evenmin verbazen. Opvallend: zo’n 80% van alle nagemaakte goederen is afkomstig uit China. Vooral de regio rond Shenzhen maakt graag items na met een Porsche-logo.

Namaak houdt een risico in

Porsche benadrukt dat nagemaakte onderdelen gevaarlijk kunnen zijn. Het gaat onder meer om airbags, remschijven en velgen. “Die zijn niet getest of goedgekeurd en kunnen een ernstig veiligheidsrisico inhouden”, zegt het bedrijf erover. Voor de fabrikanten van die onderdelen loont het dan weer om ze na te maken, precies omdat ze met een Porsche-logo op de verpakking meteen een pak duurder worden.

Je kan het zo gek niet bedenken...

Het gros van de in beslag genomen goederen gaat om zogeheten merchandising. Producten als T-shirts, petjes, zonnebrillen en speelgoed waarop het merklogo van Porsche te zien is. Je kan het zo gek niet bedenken of het wordt gemaakt. Porsche liet in Turkije zelfs een grote lading pillen tegen erectiestoornissen met het logo van het automerk in beslag nemen. Maar, zo zegt het bedrijf, “je komt ze overal tegen”. Van de Hong Kong Toys & Games Show tot de Retro Classics beurs in Stuttgart. Meestal zijn ze makkelijk te herkennen, zegt een woordvoerder. De merklogo’s zijn vaak slordig en de producten zijn veel goedkoper dan normaal.