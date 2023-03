Nieuwe Hyundai i10 belooft dynamisch te zijn

Door: BV

Later dit jaar laat Hyundai een nieuwe generatie van de i10 los. De jongste uitvoering van het kleintje werd in 2013 gecommercialiseerd en was twee jaar later, in 2016, al eens het voorwerp van een verjongingsoperatie. Toen werden wat meer dynamische accenten geïntroduceerd. Een snufje Twingo, noemden we het toen. Ditmaal lijkt de stijlbreuk nog drastischer te zijn.

Eerste schets

Als opwarmer heeft het Koreaanse merk zopas een eerste schets de wereld ingestuurd. Dat soort van tekeningen overdrijft de lijnen altijd. Op basis van dit beeld zou je kunnen concluderen dat de nieuwe i10 een ruim 2 meter brede hatchback wordt, met uitgesproken wielbogen, luchthappers en 21-duimers. Dat wordt het beslist niet. Maar de i10 zal wel een meer uitgesproken 3D-design hebben dan z’n voorganger. Helemaal in lijn met de tijdsgeest.

Uitgerust zoals een grote

Hyundai liet al weten dat het de i10 in de kern van het segment wil plaatsen. Marketingcode voor “we gaan ‘m competitief uitrusten”. Vooral op vlak van technologie (omdat de klant dat wil) en veiligheid (want meer sterren bij de EuroNCAP crashtesten). Reken op een automatische noodrem, een rijstrookassistent, achteruitrijcamera en snufjes als Apple Carplay, Android Auto en een draadloze laadfunctie voor je telefoon.

Onder de kap krijgt de i10 naar alle waarschijnlijkheid de jongste generatie compacte motoren uit het Hyundai-Kia-assortiment. De 1-liter driecilinder, die al bestaat in vermogensversies tot 120pk (in de Hyundai i30), zal voor de aandrijving zorgen.

Première: Autosalon van Frankfurt

Op het Autosalon van Frankfurt, dat volgende maand de deuren opent, debuteert de nieuwste iteratie van het model.