ANPR-camera’s pakken geen criminelen

Door: BV

De slimme camera’s die intussen bij bosjes langs de Vlaamse wegen staan en naarstig nummerplaten lezen, worden nauwelijks gebruikt om criminelen te onderscheppen. Dat meldt VTM Nieuws dat daar bij de federale politie bevestiging van kreeg. Die heeft onvoldoende personeel om elke keer uit te rukken en verdachte auto’s tegen te houden.

320 camera’s maar de crimineel ontsnapt

De Federale Politie heeft 320 camera’s in bedrijf langs snel- en gewestwegen. Die signaleren auto’s die geseind staan in criminele dossiers, gestolen zijn of onverzekerd zijn. Maar alleen in de zwaarste dossiers - terrorisme, moord of een overval - bestaat de kans dat de politie effectief uitrukt. Voor een gestolen of onverzekerde wagen doet de Federale niets, zegt VTM Nieuws.

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) besloot tot de installatie van de camera’s als middel in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad.

Trajectcontroles

ANPR-camera’s worden ook gebruikt in het kader van het almaar groter wordende aantal trajectcontroles op Vlaamse wegen. Die blijven inmiddels al lang niet meer beperkt tot snel- en gewestwegen. Je vindt er ook op gemeentelijke wegen. De bekeuringen voor snelheidsovertredingen worden door de politie wel verwerkt. Toen de meeste trajectcontroles in 2017 in werking traden, zorgde dat voor een spectaculaire stijging van het aantal uitgeschreven snelheidsovertredingen. N-VA-minister Ben Weyts had op 1 januari van datzelfde jaar ook de maximumsnelheid op gewestwegen beperkt van 90 tot 70km/u.