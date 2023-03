Volkswagen claimt de milieuvriendelijkste fabriek van Europa

Door: BV

Nog dit jaar start Volkswagen de productie van z’n eerste volledig elektrische modelreeks ID op. De ID.3 zal de spits afbijten. Die kan je vandaag al reserveren, maar het is nog enkele weken wachten voor we precies weten hoe die eruit zal zien.

Gemoderniseerde fabriek

Die nieuwe ID-modellen worden vanaf eind deze maand gebouwd in de VW-fabriek in Zwickau. In DDR-tijden werd daar de fameuze Trabant gebouwd. Sinds het begin van de jaren negentig is de faciliteit echter in handen van Volkswagen dat er sinds een eerste modernisering ruim 5,5 miljoen auto’s uit de productiehal duwde. Vooral de Golf, Golf Variant en Passat werden er gebouwd.

De site is er 1,8 miljoen vierkante meter groot. De oppervlakte van 252 voetbalvelden. 1,4 miljoen vierkante meter ervan is bebouwd. Tot midden 2018 rolde de Passat er van de band, nu enkel nog de Golf en Golf Variant. Die laatste zal er nog tot half 2020 gebouwd worden. Tegelijk wordt de productie van de ID.3 er opgestart.

CO2-neutrale productie

Volkswagen wil niet alleen met de elektrische auto’s z’n imago oppoetsen. Het wil ook consequent overkomen. Daarom werd de infrastructuur in Zwickau grondig gemoderniseerd. De koetswerk, spuit- en assemblageafdeling zijn flink vernieuwd; 9.000 ton nieuw staal werd gebruik, 50.000 vierkante meter productieruimte werd opgetrokken en 1.625 robots werden geïnstalleerd. Een groot deel van de ontmantelde infrastructuur werd hergebruikt bij andere vestigingen van de groep. Het doel: een geheel CO2-neutrale productie.

In de helft van de stroombehoefte van de fabriek wordt door Volkswagen Kraftwerks GmbH voorzien. Die serveert al enkele jaren 100% groene stroom, afkomstig van waterkrachtcentrales, windmolen- en zonneparken. DAt is al zo sinds 2017. De Duitsers stippen wel aan dat hij ‘iets meer kost’. Daarmee spaart de vestiging 106 ton CO2 per jaar uit. De andere helft produceert Zwickau met een eigen warmte-krachtinstallatie. “Dat is beter dan kolen”, zegt het merk. De eigen krachtcentrale heeft nog een ander groot voordeel: ze voldoet ook voor 70 procent aan de verwarmingsbehoeften van de Zwickau-fabriek.

Niet zelden zijn industriële installaties uit het verleden gebrekkig geïsoleerd. Maar de nieuwe delen voldoen (uiteraard) aan de jongste voorschriften. Er wordt meer water gerecycleerd en als er niet wordt geproduceerd worden er zowaar installaties uitgeschakeld. Wanneer de fabriek niet in bedrijf is, zakt het energieverbruik ervan tot 20 procent. Volkswagen mikt op een certificaat van de Duitse Vereniging voor Duurzaam bouwen wanneer in 2020 alle verbouwingen rond zijn.

Op zoek naar CO2-neutraal aardgas

Volkswagen zou, om de fabriek helemaal CO2-neutraal te laten draaien, CO2-neutraal aardgas moeten aankopen. Die volumes zijn echter nog niet beschikbaar. Daarom zal het merk dat compenseren met de aankoop van certificaten. Dat is overigens best betaalbaar. In de industrie wordt een ton CO2 verhandeld voor zo’n 25 euro. Wil een particulier een ton CO2 compenseren dan kijkt hij al snel aan tegen een investering van 1000 euro.