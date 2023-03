Porsche laat klant betalen voor uitstoot

Door: BV

Heb je recent een nieuwe Porsche gekocht en voel je je nu overmand door het schuldgevoel voor de uitstoot die je bolide veroorzaakt? Geen nood. Porsche heeft de oplossing. Betaal er gewoon voor. Klanten kunnen zich nu inschrijven voor een CO2-compensatieprogramma. Dat is heel eenvoudig. Het enige wat je moet doen is je portefeuille opentrekken.

Afkoopsom

Volgens Porsche moet, bij wijze van voorbeeld, een eigenaar van een Porsche Cayenne van het recentste bouwjaar die zowat 16.000km per jaar aflegt, 4,6 ton aan CO2 per jaar compenseren. Om dat te doen biedt de constructeur uit Stuttgart vier opties aan. Je kan bossen redden in Zimbabwe, een zonne-energieproject in Mexico steunen, een waterdam in Vitnam helpen of de bossen op het Afognak-eiland in Alaska helpen. De prijs, zoals gezegd afhankelijk van de feitelijke uitstoot, varieert van een kleine 50 tot bijna 130 euro op jaarbasis.

Elk project is ‘internationaal gecertificeerd’ en loopt via een Zwitserse leverancier die al meer dan tien jaar CO2-compensatieprojecten opzet.

Opmerkelijk, maar niet uniek

Porsche is overigens niet het eerste automerk dat met een soortgelijk initiatief uitpakt. Ook bij Jaguar Land-Rover kunnen klanten hun geweten sussen door in de buidel te tasten. De Britten beweerden ooit al dat maar liefst 99% van de klanten erop intekende. De Duitsers richtten hun pijlen in eerste instantie op de Amerikaanse klant. Wellicht wordt het programma daarna uitgebreid.