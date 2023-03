Knie-airbags helpen niet, zegt studie

Door: BV

Eerst het goede nieuws. Een knie-airbag is niet gevaarlijk. Gelukkig want er zijn nogal wat modellen waarin die plofkussens standaard gemonteerd werden. Voorlopig zijn er ook nog geen meldingen dat knie-airbags slecht zouden werken. Een monster-terugroepactie zoals voor de Takata-airbags (die overigens al jaren loopt en nog steeds doorgaat), is voorlopig niet aan de orde.

Nauwelijks meer kans op letsel zonder knie-airbag

Maar, zo beweert het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety, ze helpen evenmin. De non-profit organisatie die verzekeringsmaatschappijen overkoepelt speurt er naarstig naar elementen die ene of gene invloed hebben op de verkeersveiligheid. Die stelt hun leden - verzekeringsmaatschappijen - immers in staat om beter risico’s in te schatten. De knie-airbag zal wellicht geen invloed hebben op de premies. Zowel uit interne tests (vergelijkbaar met die van de EuroNCAP) als uit echte ongevallen bleek dat de knie-airbag de kans op letsel nauwelijks beïnvloedde.

Gewoon overbodig

Bij echte ongevallen bleek de kans op letsel bij auto’s zonder knie-airbag op 7,9% te liggen. Auto’s met een plofkussen voor de knieën lieten een risico van 7,5% optekenen. Het IIHS suggereert dat knie-airbags mogelijk nuttig zijn in “zeer specifieke testomstandigheden”. Het verwijst daarbij vooral naar de gestandaardiseerde crashtests zoals de EuroNCAP. Het IIHS kwalificeert ze in een persmededeling alvast als “gewoon overbodig”.