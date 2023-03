Deze Ford gaat 10 miljoen kosten

Door: BV

Logisch. Het is immers een prototype voor de legendarische Ford GT40. Ford bouwde daarvoor in het totaal 12 proefmodellen. Daarvan hadden zeven een hardtop, terwijl de overige vijf roadsters waren. Dit exemplaar hoort tot de eerste groep van vijf auto’s en heft chassisnummer GT/108. Hij werd in maart 1965 gebouwd in het Britse Slough, waar Ford een Advanced Vehicles-fabriek had. De term ‘fabriek’ is overigens best optimistisch. In die tijd ging het eigenlijk om een weinig meer dan een atelier waar gesleuteld werd. Het was nog niet de steriele omgeving waarin tegenwoordig racebolides worden samengevezen.

Met Cobra-motor

Deze GT40 kreeg een door 289 ‘cubic inch’ V8 met Cobra-specificaties ingepland en verscheept naar het Shelby-filiaal in Californië. De auto werd getoond tijdens een reeks evenementen en Carroll Shelby nam er topman Henry Ford II hemzelve in mee voor een demonstratierondje. Naar verluidt de enige keer dat de autobons in een racewagen plaats nam.

Later in 1965 reed de auto een paar ronden tijdens de GP van de Verenigde Staten in Watkins Glen. In de bestuurderszetel zat toen F1-legende Jim Clark.

Veiling op Monterey Car Week

Sindsdien verander de auto enkele keren van eigenaar, zoals dat gaat. Hij werd in 1983 een eerste keer gerestaureerd en in 2003 nog een opgefrist. Op de Monterey Car Week zoekt veilinghuis RM Sotheby’s er een nieuwe eigenaar voor. Die zal naar schatting ‘meer dan 9 miljoen dollar’ moeten overhebben voor dit schijfje autosportgeschiedenis.