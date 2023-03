Interclassics Maastricht in het teken van vergeten klassiekers

Door: BV

Van donderdag 16 tot en met zondag 19 januari 2020 wordt in het MECC de inmiddels al 27ste editie van InterClassics Maastricht gehouden. Eén van de populairste oldtimerbeurzen van de lage landen zal ditmaal herinneringen ophalen aan de meest memorabele automerken die weliswaar niet meer bestaan, maar toch pareltjes hebben voortgebracht. Die ‘Forgotten Classics’ vormen de rode draad tijdens het evenement aanstaande winter.

Themapaviljoen

De organisatie brengt 25 van die vergeten grootheden samen in een themapaviljoen. Er zullen modellen te zien zijn van onder meer Talbot Lago, Hispano Suiza, Pegaso, Minerva, Bristol, Horch en Facel Vega. Eén van de blikvangers wordt de Studebaker Champion Regal Deluxe Starlight Coupe uit 1950. Dat ontwerp van de in Parijs geboren Raymond Loewy siert dit jaar de affiche van de beurs (foto).

Raymond Loewy

Loewy is één van de grootste industrieel ontwerpers van de twintigste eeuw. De man was onder meer verantwoordelijk voor de restyling van het coca-colaflesje, het logo van sigarettenmerk Licky Strike, het ontwerp van de Frigidaire-koelkast en het eerste interieur van de Concorde. In de jaren vijftig en zestig is Loewy hoofd design bij Studebaker, waarvoor hij onder meer de Champion, de Hawk en de Avanti ontwerpt. Zijn klassieker, de Studebaker, Champion Regal Deluxe Starlight Coupe met zijn “kogelneus” toont vele details die geïnspireerd zijn op de luchtvaart. Het model in kwestie wordt beschikbaar gesteld door het Louwman Museum in Den Haag.