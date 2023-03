Audi schrapt A3 Cabrio

Door: BV

Wellicht stelt Audi volgende maand op het Autosalon van Frankfurt een nieuwe editie van de A3 voor. Die volgt de VW Golf immers op de hielen. Daarvan zou op dezelfde beurs de compleet nieuwe achtste generatie (hier al betrapt zonder camouflage) te zien zijn.

Audi zal van de gelegenheid gebruik maken om de dakloze variant van de A3 voor bewezen diensten te bedanken. Hij gaat eruit. Cabrio’s genieten niet meer dezelfde populariteit als pakweg tien jaar geleden en de Duitsers stroomlijnen hun programma. Het leverprogramma werd de afgelopen jaren al danig uitgedund. Momenteel is de A3 Cabrio nog met één enkele motorversie verkrijgbaar. Dat gaat om een 2-liter TFSI met 190pk die steevast aan quattro vierwielaandrijving wordt gepaard.

Audi verliest ten aanzien van Mercedes BMW

Audi wil meer centen vrijhouden voor een productoffensief dat nogal wat nieuwe elektrische modellen omvat en bespaart daardoor op minder populaire modellijnen. Audi verliest de jongste tijd de aansluiting met de rivalen van Mercedes-Benz en BMW.

Nog meer cabrio’s op de schopstoel

Wie nog een Audi met klapdak wil, zal moeten uitwijken naar de A5 Cabrio of de Audi TT. Beiden zijn echter gevoelig duurder dan de dakloze A3 die momenteel vanaf 40.180 euro in de catalogus staat. Zelfs die uitwijkmogelijkheid, als je al over voldoende middelen beschikt, zal slechts tijdelijk zijn. Vorig jaar lekte immers al uit dat zowel de A5 Cabrio als de TT aan het einde van hun productcyclus geen opvolger meer krijgen. Maar er wordt dan weer wel gefluisterd dat de Audi A4 Cabrio nieuw leven wordt ingeroepen. Eén model om er drie ter vervangen, met andere woorden.