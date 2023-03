Unieke Bentley Corniche na 80 jaar weer tot leven gewekt

Door: BV

Eind jaren dertig liet de Griekse piloot André Embiricos, ‘geen sukkelaar’ zoals men zegt, een sportieve Bentley pennen door de Franse ontwerper Georges Paulin. In die tijd was het nog verre van uitzonderlijk om een rijdend onderstel en een koetswerk bij verschillende bedrijven te bestellen. De koets werd vervaardigd door carrossier Pourtout. Het werd een prachtige coupé, met een meer aerodynamische vorm die goed paste bij de ronde stijl die heel wat creaties die bij de koetswerkbouwer uit Bougival (bij Yvelines) droegen. Bentley was er jaloers op en besloot daarom om zelf een vergelijkbare auto te bouwen: de Corniche.

100 mijl per uur!

De lijnen waren fel door de Franse creatie geïnspireerd, maar de Britten legden ook eigen accenten. Zo lieten ze de rechtopstaande grille achterwege en zorgen ze voor een neus een gesloten spits had. Aerodynamica was toen nog giswerk en Bentley dacht dat het de topsnelheid zou verbeteren. Op het beroemde Brookslands-circuit werd hij in mei 1939 afgeklokt op 161 km/u. 100 mijlen per uur! Dat was wat in die tijd.

Oorlogsslachtoffer

Die Embiricos-Bentley bestaat nog steeds, maar de Corniche kende een minder fortuinlijke geschiedenis. Toen de Bentley in Frankrijk aan testritten op de openbare weg werd onderworpen, kwam hij eerst onzacht in aanraking met een bus. En een maand later raakte hij een boom. Bentley wou het model nog datzelfde jaar voorstellen op het Autosalon van Londen. Daarom werd haast gemaakt met de herstelling. Het chassis werd naar Engeland verscheept en de koets werd eerst hersteld en dan naar Dieppe gebracht voor ontscheping.

In de Franse havenstad liep het echter een tweede keer fout. Bureaucratisch gepruts zorgde er voor vertraging. Net genoeg tijd voor Wereldoorlog II om uit te breken. Dieppe werd toen zwaar gebombardeerd en het koetswerk werd geheel vernietigd. Weg was de Corniche… maar niet voor altijd.

Compleet opnieuw gebouwd

De WO Bentley Memorial Foundation startte enkele jaren geleden met de herbouw van de Corniche. Een monumentale klus die gehinderd werd door een gebrek aan concrete informatie. In 2018 nam de fabrikant zelf het project over. Die schakelde de Mulliner-afdeling in die de originele tekeningen combineerde met moderne technieken om de auto opnieuw tot leven te wekken. Zo werden de zetels bijvoorbeeld eerst in een CAD-programma uitgetekend. In september maakt de historisch significante Bentley zijn debuut op Salon Prive.