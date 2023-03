Al 75.000 Belgen geflitst in Frankrijk

Door: BV

Dan ga je even lekker ontspannen met vakantie. Nogal wat Belgen zakken af naar Frankrijk, waar heel wat regio’s hun best doen om naar toeristen te hengelen en het ze naar de zin proberen te maken. Maar de Franse staat ziet die toeloop van voertuigen met een buitenlandse nummerplaat ook als een uitgelezen kans om één en ander budgettair recht te trekken. Er wordt geflitst dat het een lieve lust is en de Belgen zijn de buitenlanders die zich er het meest van allemaal laten betrappen.

8% meer Belgen geflitst dan vorig jaar

In juni en juli werden er net geen 75.000 Belgen geflitst in Frankrijk. Zo’n 6.000 meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste zeven maanden van het jaar was er evenwel een flinke daling. Toen liepen weliswaar ook al 155.000 Belgen er tegen de lamp, maar dat was een daling van bijna een kwart. In Frankrijk waren nogal wat flitspalen buiten dienst door acties van de gele hesjes.

Extra controles

Deze zomer doet de Franse politie echter een extra inspanning. Er werd extra geïnvesteerd in mobiele controles. In Frankrijk zijn ook privébedrijven actief met rondrijdende camera’s in anonieme wagens. Die zijn erg gemotiveerd omdat hun inkomen afhangt van het aantal uitgeschreven bekeuringen.

Frankrijk nam ook al 75 zogeheten superflitsers in bedrijf. Die controleren wel 32 auto’s tegelijk over een afstand van 100 meter over meerdere rijstroken en in verschillende rijrichtingen. Tegen het eind van het jaar zullen er in Frankrijk naar verwachting 400 zo’n toestellen in bedrijf zijn. Ook de Belgische overheid toonde al interesse in die apparatuur.