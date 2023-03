Stekkerhybride BMW 225xe Active Tourer rijdt kwart verder

Door: BV

BMW rust de 225 xe Active Tourer plug-in hybride uit met een nieuwe accu. Die zorgt ervoor dat de compacte monovolume een kwart verder rijdt in elektrische modus.

Het model combineert een bijna 90pk sterke elektromotor die de achteras aandrijft met een 1,5l driecilinder benzinemotor die 136pk opwekt. Het totale systeemvermogen bedraagt daardoor 224pk. Dat is voldoende voor een sprinttijd van 6,7 seconden en een topsnelheid van 202km/u ofschoon die cijfers uiteraard niet in de louter elektrische modus gerealiseerd kunnen worden. Dan is de topsnelheid zelfs beperkt tot 131km/u.

10kWh accu

De stekkerhybride van de BMW 2 Active Tourer moest het tot op heden stellen met een accu van 7,7kWh. BMW trekt dat nu op naar 10kWh. Daardoor kan je louter elektrisch tot en kwart verder rijden. Je haalt nu tussen 55 en 57 kilometer voor de verbrandingsmotor noodgedwongen tussenbeide komt. De accu helemaal opladen aan een conventioneel stopcontact neemt 5 uur in beslag. Neem je de optionele BMW i Wallbox dan wordt dat 3 uur en een kwartier.

Kan een auto tijdens de WLTP-homologatiecyclus langer elektrisch rijden, dan daalt ook het officiële verbruik en uitstoot. Europa gaat immers uit van een nuluitstoot bij elektrisch rijden. Het gebruiksgemiddelde zakt daardoor van 1,9 naar 1,7l/100km en de CO2-uitstoot gaat van 47 naar 42g/km.