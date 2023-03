250 oldtimers ontdekt in schuur overleden landbouwer

Door: BV

Een medewerker van veilinghuis Vanderbrink Auctions wist waarschijnlijk niet wat hem overkwam. Hij werd erbij geroepen om te kijken of er wat van de oude auto’s in de schuur van een op 88 jaar overleden landbouwer te maken viel. Er stonden zo maar eventjes 250 klassiekers in verschillende schuren rond het woonhuis.

Verzamelwoede

Europese oldies waren niet echt de dada van de man, James Graham, uit North Dakota, die zich uiteindelijk in Minnesota vestigde. Maar de schuurvondst houdt wel een groot aantal uitzonderlijke Amerikaanse klassiekers in.

James’ voorliefde voor auto’s begon naar verluidt tijdens z’n tienerjaren. Toen kocht hij een Ford Coupé uit 1934 waar hij samen met z’n vrienden het dak vanaf zaagde. Doorheen de jaren kwamen er almaar meer bij. Volgens een vriend van de man die zich liet interviewen voor een lokaal televisiestation kwam dat omdat de man vrijgezel bleef. “Het werd gewoon een hobby en hij had geen vrouw die, zoals wel eens voorvalt, zei dat het welletjes was”, getuigt de man eerlijk.

Zeldzame modellen

Toch was de collectie de jongste jaren al flink uitgedund. Kennissen lieten aan het veilinghuis weten dat er ooit meer dan 500 auto’s weggestopt stonden op het domein. Wat overblijft is nochtans ook niet mis. Onder de blikvangers zijn onder enkele Amerikaanse auto’s uit de jaren ’10 en ’20, een zeldzame Packard, een Edsel Pacer, Studebaker Champion enzovoort.

De collectie wordt dit weekend geveild. Aan aandacht geen gebrek. Het kleine dorpje is overspoeld door autoliefhebbers die komen kijken en kopen.