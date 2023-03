Audi R8-opvolger wordt elektrische hypercar

Door: BV

Audi heeft momenteel andere katten te geselen dan een nieuwe generatie voor de R8 te ontwikkelen. Nieuwe topman Bram Schot verklaarde dat als geen prioriteit. Meer dan twee generaties van de Audi sportwagen met middenmotor komen er dus niet. Een nieuwe generatie elektrische Audi’s, de e-Tron modellijn, heeft prioriteit.

Elektrische droomauto

Tegelijk is Audi zich ervan bewust dat een elektrische modellengamma ook een droomauto kan gebruiken. Zoiets geeft het imago een boost en dat stimuleert de verkoop van meer dociele modellen. De directie is niet ongevoelig voor dat argument, maar wil niet te veel ontwikkeling en tijd in het project investeren. Daarom wordt gekeken naar een externe partner. Volgens recente berichten van het Britse Car Magazine denkt Audi die gevonden te hebben in Rimac. Erg lang moest Audi daar niet naar zoeken. Porsche kocht eerder al een aandeel van 10 procent in de Kroatische fabrikant van elektrische hypercars en gebruikt enkele van de vondsten van het bedrijf voor de aanstormende nieuwe elektrische Taycan. Die wordt volgende maand onthuld op het Autosalon van Frankfurt.

RS e-Tron

Een elektrische super-Audi zou hetzelfde doen. Het Britse medium trekt zelfs al de schuif met productie-targets open. Een vermogen van 950pk, een 95kWh accuset voor 480km autonomie en een acceleratietijd naar 100km/u van 2,5 seconden. Bijna alles wat dat mogelijk moet maken, zou van bij Rimac afkomstig zijn. Audi zou instaan voor bouw, design en afstelling. Er circuleert zelfs al een naam: RS e-Tron.

Nog een flop?

Audi bracht eerder al een elektrische versie van de R8 (foto's) op de markt. Dat model werd een complete flop. Er werden niet eens 100 stuks van aan de man gebracht. Maar, zo denkt men in Ingolstadt, “tijden veranderen”.