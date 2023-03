Bugatti SUV: design is klaar

Door: BV

Bugatti hinkt al een tijdje op twee benen wanneer het op de ontwikkeling van een SUV aankomt. De ene keer wordt die uitgesloten, dan weer laat de directie weten dat erover wordt nagedacht. Nu laat CEO Stephan Winkelmann weten dat het design van de SUV, nog een goed bewaard geheim, klaar is. Maar, dat betekent niet hij ook effectief komt. De raad van bestuur moet het ontwerp nog goedkeuren. En moederhuis Volkswagen moet er ook nog de centen voor willen vrijmaken. Bugatti’s zijn dan misschien wel peperduur, het merk komt door de lage oplages nauwelijks of niet uit de kosten. Een nieuw model kan alleen maar als er extra budget naar het merk vloeit.

Klanten zijn positief

“Een rondvraag bij potentiële klanten was positief”, liet Winkelmann ook nog weten. Een crossover zou ook het volume van het merk kunnen versterken. Van een honderdtal auto’s per jaar vandaag naar potentieel 600 tot 800 auto’s. Plannen voor een sedan lijken definitief opgeborgen. Van de concept car Galibier zal geen productieversie komen.

Elektrisch, natuurlijk

Bugatti kijkt voor een SUV of crossover naar een elektrische aandrijflijn. Het bedrijf zegt dat het die niet helemaal zelf zou moeten ontwikkelen. Het denkt een groot deel van de componenten, zoniet het platform, te kunnen betrekken bij het Kroatische Rimac. Dat is bekend omwille van de bouw van elektrische hypercars, maar het bedrijf levert ook ondersteuning aan bijvoorbeeld Porsche voor de ontwikkeling van de nieuwe elektrische Taycan. Via Porsche nam Volkswagen eerder al een aandeel van 10% in het bedrijf.

Bugatti is niet de enige die denkt dat Rimac-componenten geknipt zijn voor de bouw van een nieuw, exclusief model. Bij Audi gaf men aan dat Rimac een uitstekende partner zou zijn voor een elektrische opvolger van de R8. Je kan er donder op zeggen dat dat geen toeval is.

