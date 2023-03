Deze nieuwe auto’s zijn op 10 seconden te pikken

Door: BV

Dat moderne auto’s met Keyless entry-systemen extra kwetsbaar zijn voor diefstallen, is inmiddels al enkele keren in de media aangekaart. Maar hoe makkelijk zijn die auto’s nu écht te ontvreemden. Het Britse WhatCar deed de test en de resultaten zijn best onthutsend te noemen.

De dieven maken handig gebruik van een eigenschap van auto’s met een zogeheten keyless entry systeem. Daarbij volstaat het dat je de sleutel op zak hebt om de deur te ontgrendelen en de auto via een knop te staren. Technologie die op heel wat nieuwe auto’s zit. De sleutel zendt een zwak signaal uit dat in normale omstandigheden hooguit enkele meters ver detecteer baar is. Dieven slagen er echter met grote antennes toch in om die signalen op te vangen en met erg eenvoudige apparatuur (een smartphone) te reproduceren. En hop, weg is je dure auto.

Bij de test van WhatCar waren het de Audi TT RS en de DS 3 Crossback die het snelst gepikt waren. In beide gevallen hadden dieven amper vijf seconden nodig om zich toegang tot de auto te verschaffen. Nog eens vijf seconden later waren ze ermee op pad. 10 seconden… nauwelijks tijd om te reageren, zelfs als je erop zou staan kijken. Een Land Rover Discovery Sport deed het evenmin goed. 10 tellen om binnen te geraken, nog eens 20 om ermee weg te zijn. Een BMW X3 laat zich in 40 seconden openen en 20 tellen later is een dief ermee aan de haal. Amper een minuut.

Beterschap

De X3 laat zich echter alleen vangen wanneer de sleutel in beweging is. De Duitsers werken immers een bewegingsdetector in de sleutel in. Ligt die stil (bijvoorbeeld op de keukentafel), dan zendt die geen signaal meer uit en kan dat ook niet meer onderschept worden. Ook Mercedes en Ford gebruiken de technologie al. Maar alle merken hebben eerder sleutelsystemen op de markt gebracht zonder die cruciale beveiliging. Die auto’s blijven natuurlijk erg kwetsbaar.

Jaguar Land Rover maakt op z’n jongste modellen gebruik van een andere antidiefstalmethode. De Britten voegden onlangs ultrabreedbandtechnologie aan de sleutel toe. Die verzendt daardoor niet één, maar een hoop signalen. Die kunnen niet zo eenvoudig worden opgevangen en gekopieerd. Maar ook daar geldt dat oudere modellen makkelijker te stelen zijn.