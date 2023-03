De snelste Porsche Cayenne is nu een hybride

Door: BV

Porsche breidt z’n gamma van de Cayenne en Cayenne Coupé verder uit. En wie dacht dat er niets straffers meer kwam dan de Cayenne Turbo, kan z’n ijkpunten verleggen. De Duitsers introduceren de stekkerhybrides van het model en die worden voortaan hoger gepositioneerd dan de versies met een verbrandingsmotor. Onder de kap zit immers dezelfde 4-liter V8 biturbo als in de Turbo, zij het gekoppeld aan een 136pk sterke elektromotor die in de achttrapsautomaat is geïntegreerd.

De elektromotor alleen kan de SUV voortstuwen naar een topsnelheid van 135km/u, terwijl hij ook in andere rijmodi ondersteuning biedt. Wordt er niet louter elektrisch gereden, dan levert die ondersteuning, net als bij een conventionele hybride.

Sneller dan de Cayenne Turbo

De conventionele krachtbron kittelt Porsche naar 550pk. Tel de twee bij elkaar op en je komt, omdat je een handvol paarden verliest in de marge, op een systeemvermogen van 680pk. De trekkracht bedraagt 900Nm en die is helemaal vanaf net iets meer dan het stationaire toerental. Ongeacht de vorm van de daklijn, gaat de Cayenne ermee naar 100km/u in 3,8 seconden en halen ze een topsnelheid van 295km/u. En dat terwijl aan de andere zijde van de balans erg gunstige verbruikscijfers worden weggeschreven. Omdat ze tot 40 kilometer kunnen afleggen zonder 'lokale uitstoot’ (fijn van Porsche dat ze zelf ook die term gebruiken, dat is eerlijker dan helemaal geen uitstoot te claimen), valt ook het verbruik erg goed mee. Het gemiddelde bedraagt niet meer dan 3,9l/100km volgens de NEDC-cyclus.

De 14,1kWh grote accu voltappen kan in 2,4 uur met de standaard geïntegreerde 7,2 kW-wisselstroomlader bij gebruik van een 400-voltaansluiting (die bijna niemand ter beschikking heeft) met een zekering van 16 ampère. Het laadproces duurt zes uur aan een gewoon stopcontact met een spanning van 230 volt en 10 ampère.

Mag het (ietsje) minder zijn?

Tegelijk voegt Porsche ook een wat meer bescheiden hybridevariant toe: de E-Hybrid. Die combineert een 3-liter V6 met een identieke elektrische architectuur. Voor de conventionele Cayenne is dat een herintroductie - nu met partikelfilter in de uitlaatlijn. De Cayenne Coupé was vanzelfsprekend nog nooit in deze vorm te bestellen. Die ‘instap’-stekkerhybride is nog steeds geen kneusje. 462pk en 700Nm stelt die ter beschikking. Daarmee heb je nog steeds niet veel meer dan vijf seconden nodig en haal je desnoods 253km/u. Hij rijdt ook 3 kilometer verder en verbruikt op papier dus een tikkeltje minder - hooguit 3,2l/100km.

Handtekeningen verzamelen

Porsche verzameld al meteen orders voor de nieuwe hybrides. Prijzen beginnen bij 95.190,70 euro voor de Cayenne E-Hybrid en 99.546,70 euro voor de Cayenne E-Hybrid Coupé. De Cayenne Turbo S E-Hybrid is verkrijgbaar vanaf 177.277,10 euro, terwijl de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé begint bij 183.448,10 euro.