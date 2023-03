Verkeersinformatie almaar vaker gehacked

Door: BV

Vandaag werd het FM-signaal dat het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt om gecodeerde informatie over de toestand van de wegen door te sturen al voor minstens de tweede keer gehacked, zo bericht de VRT. Het TMC of Traffic Message Channel, dat informatie doorstuurt naar honderdduizenden GPS-systemen, waarschuwde plots voor een “vuurgevecht tussen Kortrijk en UZ Gent”. Eerder, in maart van dit jaar, gebeurde het al eens dat in het systeem te lezen stond dat er “een luchtaanval op de E40 tussen Aalst en kilometerpaal 30”.

Gevaarlijke situaties?

Het spreekt voor zich dat die boodschappen bestuurders in de war kunnen brengen, zouden kunnen leiden tot gevaarlijke situaties (wanneer mensen effectief onnodig op de rem gaan staan bijvoorbeeld). En vanzelfsprekend ondermijnt het de geloofwaardigheid van het systeem. De politie liet aan de VRT-redactie weten “niet veel te kunnen doen” aan de situatie.

In de vakantieperiode zijn er meer fictieve boodschappen, maar een precieze oorzaak daarvoor is niet gekend.