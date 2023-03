Motorhomes nooit zo populair als nu

Door: BV

De Belg kiest almaar vaker een motorhome als vakantieverblijf. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) voor de eerste zes maanden van 2019.

In 2007 werden er over het ganse jaar 2.550 nieuwe kampeerauto’s in het verkeer gebracht. Twee jaar geleden, in 2017, was dat aantal al opgelopen tot 4.100. En ook jongste twee jaren steeg het aantal verder door.

Ook meer caravans

Werden er tijdens de eerste zes maanden van 2018 nog 2.921 nieuwe motorhomes in het verkeer gebracht (meer dan tijdens gans 2007), zijn het er dit jaar al 3.235 over dezelfde periode. Een stijging van iets meer dan 10 procent. Ook caravans zijn populair. Daarvan zijn er de eerste zes maanden ook al 837 ingeschreven. Een lichte stijging ten aanzien van vorig jaar.

Behalve een hele reeks onafhankelijke constructeurs, spelen ook automerken almaar vaker in op de stijgende kampeertrend. Volkswagen was met Westfalia één van de pioniers van de kampeerconversie voor busjes en bestelwagens - tegenwoordig California geheten - en voegde onlangs voor het eerst een grotere versie - Grand California - aan z’n gamma toe. Mercedes heeft dan weer de Marco Polo op basis van de Vito.