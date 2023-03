Kwaliteitscontrole bij Porsche is nachtmerrie

Door: BV

Elk jaar lopen er bij Porsche, zo claimt het merk zelf, gemiddeld niet meer dan twee identieke modellen van de band. Zelfs als ze er erg gelijkaardig uitzien, zijn ze dat zelden. De reden ligt in de uitrustingspolitiek van het bedrijf. De optielijst is lang (en duur, zoals bij deze Macan erg duidelijk werd) en klanten maken uiteraard erg individuele keuzes. Bovendien kan je bij Porsche kiezen uit meer kleuren en aankleding dan gebruikelijk is. Zo heb je bij de nieuwe Porsche 911 al meteen de keuze uit 18 koetswerkkleuren. Maar de cijfertjes worden pas echt indrukwekkend als het om het interieur gaat.

Enorme keuzemogelijkheden

Het is voor de materiaalverantwoordelijken immers een immense klus om al die verschillende mogelijkheden, extra’s en materialen op elkaar af te stemmen. Te meer omdat de klant van een sportauto die al meteen 100.000 euro kost (terecht) veeleisend is.

Porsche biedt aan de binnenzijde in het totaal al niet minder dan 26 verschillende materiaal- en kleurencombinaties aan. Zonder personalisering, welteverstaan. Er zijn 11 kleuren en doorheen het gamma zijn er niet minder dan 16 verschillende uitrustingsversies.

300 verschillende onderdelen

Kijk je in het rond in de nieuwe 911, dan laat je volgens de fabrikant je blik glijden over zo’n 300 individuele onderdelen. En alle zwarte moeten precies hetzelfde zwart zijn en op de juiste manier aanvoelen, glanzen… en net hetzelfde voor alle grijze… enzovoorts. Een veel grotere klus dan je denkt. Aan de binnenkant gebruikt het merk immers een hoop verschillende materialen. Echt een hoop. 51 (éénenvijftig!) om precies te zijn. En Porsche maakt slecht een kleine minderheid daarvan zelf. Een kluwen aan externe leveranciers, nog eens 76 verschillende entiteiten, leveren elk een stukje van de puzzel.

Je zou er nachtmerries van krijgen

Dus we herhalen even. 76 toeleveranciers maken 300 onderdelen in 51 materialen voor 16 verschillende afwerkingsvarianten in 11 kleuren én die moeten er allemaal precies goed uitzien? De afdeling kwaliteitscontrole heeft er ongetwijfeld de handen vol mee. Je zou er nachtmerries van krijgen. En dat is nog voor de klant begint met uitzonderlijke extra’s. Want ja, die zijn natuurlijk ook.