Crossover zonder dak: VW introduceert T-Roc Cabriolet

Door: BV

Cabrioversies van SUV’s of crossovers zijn geen nieuw idee. Er werd in het verleden al meermaals mee geëxperimenteerd en twee merken brachten er al één op de markt. Nissan stelde op het Autosalon van Los Angeles de Murano Crosscabriolet voor. Die bleef drie jaar in de catalogus staan en vond nauwelijks klanten. Een complete flop. Bij Land Rover dacht met dat klanten voor de hippe Range Rover Evoque wél te vinden zouden zijn voor een dakloze versie (test hier). Die werd in 2016 op de markt losgelaten. Inmiddels is die ook alweer in alle stilte afgevoerd. Van de nieuwe Evoque (hier getest) komt geen dakloze telg meer.

Ditmaal is het Volkswagen waar de doorgaans goed geïnformeerde marketingafdeling een gaatje in de markt denkt te bespeuren voor een dakloze crossover. Goedkoper, compacter en minder geprononceerd dan de twee eerdere experimenten. Zo’n T-Roc is immers als een sterk verwaterde crossover. Hij leunt, net als een BMW X2 bijvoorbeeld, al erg dicht aan bij een normale compacte doordeweekse hatchback. En daarvan, zo bekijkt VW het, moet een cabrio nu toch écht potentieel hebben. Op het Autosalon van Frankfurt debuteert deze T-Roc Cabriolet.

VW T-Roc Cabriolet

Volkswagen was in elk geval geen inspanning te veel om van de T-Roc een deftige cabrio te maken. Je ziet het niet meteen, maar de ganse koetswerkstructuur is gewijzigd. De wielbasis werd zelfs 37mm langer dan bij het standaardmodel, terwijl de totale lengte met 34mm toenam. En om de afwezigheid van het structureel belangrijke dak te compenseren, is er in de onderzijde, de zijpanelen, dwarsbalken, deuren en het voorruitframe versterking aangebracht.

Het opvouwbare stoffen dak kan je tot een snelheid van 30km/u bedienen en opereert op dezelfde wijze als het dak van de reeds gekende Golf Cabriolet. De ganse bediening gebeurt met een druk op de knop en de transformatie is al na 9 tellen realiteit. Het dak plooit in de koffer waar het natuurlijk aan de bagagecapaciteit vreet. Kan er standaard 284 liter in, dan schiet daar met het dak in de koffer nog amper 123 liter van over. Maar er zijn wel vier volwaardige zitplaatsen.

Motor en uitrusting

Onder de kap komt de 1,0l driecilinder met 113pk of de 150pk sterke 1,5l viercilinder, allen op benzine. Bij de eerste moet je zelf schakelen, terwijl de tweede een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling krijgt.

Voor de afwerking kan je kiezen uit twee lijnen. Het eerste heet Style en omvat al 17-duims lichtmetalen velgen, sfeerverlichting en een interieur dat je optioneel met lederaccenten kan tooien. Een R-Line is er voor wie meer sportiviteit wil uitstralen, met mistlichten, andere 17-duimers, wat agressievere bumpers en kunstlederen sportzetels.