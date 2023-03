Iemand spendeerde 150.000 euro aan deze Defender

Door: BV

Een Land Rover Defender is wat aparts. Dat kan je tenminste concluderen als je de evolutie van de prijzen op de tweedehandsmarkt bekijkt. Defenders worden met de jaren nauwelijks goedkoper. En sinds het merk er de productie van staakte, is het geen uitzondering om exemplaren te vinden die duurder zijn dan ze ooit nieuw waren. Land Rover komt straks met een nieuwe Defender. Die zal in de geschiedenis van het model een zevenmijlssprong vertegenwoordigen, met een pak meer technologie en comfort. Net daarom lijkt het er niet op dat de klassieke Defender een waardevermindering tegemoet gaat.

Ze gaan eeuwig mee

Oude Defenders eindigen intussen bijna nooit op de schroothoop. Ze worden gerestaureerd. Dat mag trouwens best wat kosten. Deze 90 uit 1989 werd door specialist Arkonik gerestaureerd en aangepast voor zo’n 150.000 euro. Hij is bedoeld voor de stranden van Zuid-California, wat vooral de keuze voor een soft-top en tint van het lederen interieur bepaalde. Er zijn ook een hoop upgrades. Het houten stuurwiel had misschien niet gemoeten, maar een moderne audio-installatie, actuele verlichtingstechnologie en betere dempers in de ophanging worden waarschijnlijk door eenieder geapprecieerd.

Een luie V8

Onder de kap zit de standaardmotor. In dit geval geen traaglopende diesel, maar de 3,5l V8 die destijds ook leverbaar was, gepaard aan de handgeschakelde vijfbak die hij had toen hij in Engeland uit de fabriek liep. Die centrale is overigens ook op trekkracht geconfigureerd, eerder dan vermogen. Er wordt niet meer dan 180pk opgewekt.