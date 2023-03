Rolls-Royce Ghost gaat eruit met Zenith Collection

Door: BV

Rolls-Royce introduceerde de Ghost in 2010. En na negen jaar is het welletjes geweest voor het model. Hij gaat met pensioen. Maar eerst wringt het Britse luxemerk hem nog een laatste keer uit. Van deze Zenith Collectors Edition zullen niet meer dan 50 stuks het levenslicht zien. En die zullen niet voor een appel en ei van eigenaar wisselen.

Meest succesvolle Rolls-Royce ooit

De Ghost is de meest succesvolle Rolls Royce tot op heden. Onderhuids is het een BMW 7-Reeks. Net als de Phantom overigens, maar die doet er in op alle vlakken nog een flinke schep bovenop. Ook belangrijk: de Ghost zorgde ervoor dat de gemiddelde leeftijd van een Rolls-koper daalde naar 43 jaar. Laat ons even sarcastisch zijn en veronderstellen dat dat 43 jaar jonger is dan het vorige gemiddelde.

Knipoog naar 200EX

De Zenith verwijst naar studiemodel 200EX, waar de Ghost uit geboren werd. Voorgesteld in 2009. Voor de Zenith is de Spirit of Ecstacy van de concept omgesmolten en verwerkt in een plaque op de middenconsole. En er is een gravure gemaakt van de blauwdrukken van de 200EX. Die is in vijftig stukken verdeeld. Elke Zenith heeft een deel ervan op zijn middentunnel. Tenslotte zit in het plafond ook nog de bekende sterrenhemel, die ons nog steeds wat kitscherig overkomt. Ook daar bedacht Rolls weer wat nieuws. Op willekeurige momenten is er een vallende ster te zien.