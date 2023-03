De enige echte Steve McQueen Bullitt-Mustang staat te koop

Door: BV

Maakt iemand een top tien van de meest legendarische autofilms aller tijden, dan kan je er donder op zeggen dat Bullitt erin staat. De politiethriller uit 1968 werd legendarisch door de combinatie van Steve McQueen en een achtervolgingsscene waarin de held van het verhaal in een groene Ford Mustang twee slechterikken in een zwarte Dodge Challenger op de hielen zit. Drie weken lang werd er gefilmd aan de actiescènes waarin door de straten van San Francisco werd geraced, geschoven en gejumped.

Enige overlevende originele Bullitt-Mustang

Ford leverde destijds twee groene Mustangs voor de opnames. Eén exemplaar werd eerder ontdekt, maar koudweg (en onbegrijpelijk) gebruikt als basis voor een Eleanor-replica - nog zo’n legendarische film-Mustang. Een tweede exemplaar kwam pas de afgelopen jaren weer boven water en verkeert nog helemaal in originele staat, met inbegrip van alle aanpassingen die destijds werden doorgevoerd om ermee te kunnen filmen.

En wat is de prijs?

De afgelopen jaren deed de originele Bullitt-Mustang een reeks auto-evenementen aan. Hij was onder meer te bewonderen op de stand van Ford op het Autosalon van Los Angeles. Niet onlogisch, want het Blauwe Ovaal zette er een speciale Bullitt-Serie van de huidige Mustang in de kijker. Nu zoekt de eigenaar, die ‘m erfde van z’n vader, een nieuwe thuis voor de auto. In januari gaat hij onder de hamer. Hij wordt dan naar alle waarschijnlijkheid de duurste Mustang uit de geschiedenis. Er wordt gemikt op 1 miljoen euro, maar zoals dat gaat bij veilingen, komt een model niet altijd uit waar het geschat wordt. Soms is het minder, soms is het (veel) meer.