Acura wil performancesedan want het moet verjongen

Door: BV

Acura, het luxemerk van Honda, heeft een stoffig imago. Vooral in de VS. Eigenlijk worden de auto’s er alleen gekocht door gepensioneerde grijze muizen die zichzelf een keertje op iets beters willen trakteren, maar niet al te veel fantasie hebben. Precies hetzelfde publiek dat een Lexus of een Infiniti koopt. Voor even is dat geen probleem, maar als dat aanhoudt, dan heb je als merk wat aan de hand. Dan zie je je genoodzaakt tot drastische ingrepen. Kijk maar eens naar wat Lexus zich op designvlak moet permitteren om z’n imago te moderniseren.

Sportiviteit van belang

Acura had in het verleden snelle S-varianten in het gamma, zoals dat ook bij Honda het geval was, maar de laatste daarvan verdween alweer een tien jaar geleden van de markt. Maar ze komen terug in een poging om het merk te revilatiseren. Er komst zelfs een heuse performancesedan. Dat zal de TLX Type S zijn. Die moet op vlak van uiterlijk veel weg hebben van deze Type S Concept. Het is dan weer een beetje eigenaardig dat de Japanners met geen woord over de aandrijflijn reppen.

Op Pebble Beach

De Type S Concept debuteert dit weekend op de Monterey Car Week. Zonder zal hij te zien zijn op het Pebble Beach Concours d’Elegance. Zijn speciale blauwe tint - Double Apex Blue Pearl geheten - verwijst naar de Acura TL Type S. Dat is een auto die we in Europa ook gekend hebben als de Honda Accord Type S. Hij was van 2002 tot 2008 te krijgen.

Of een Honda-badge ook ooit de neus van deze Acura zal sieren, is erg twijfelachtig. Een Europese carrière voor dit soort van escapades wordt sterk bemoeilijkt door de almaar scherpere emissienormen op het Oude Continent.