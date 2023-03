Aston Martin ontwerpt de ultieme mancave

Door: BV

Een Aston Martin stop je natuurlijk niet gewoon weg in een garagebox. Zo’n betonnen doos is louter voor minder edel rollend materieel geschikt. Tenminste, zo wordt gezegd. In realiteit is dat natuurlijk wél waar je in regel een Aston terugvindt. Naast de grasmaaier en een tweewieler met trappers. Maar als het van het Britse merk afhangt, verandert dat. Vooral wanneer je tot de meer gefortuneerde Aston Martin-klanten behoort. Niet zo maar één die een Vantage kocht, maar iemand die er een collectie op nahoudt. Met links een klassieker en rechts een Valkyrie, bijvoorbeeld.

Automotive Galleries and Lairs

“Een ultieme mancave dus, zij het met wat meer smaak” Om de praktijk een beetje aan te zwengelen en en passant zelf ook wat meer centen op de bankrekening te krijgen, bedacht het Britse merk Automotive Galleries and Lairs. Een dienst waarbij zij je garage ontwerpen. Desnoods met inbegrip van het huis errond.

De ideeën zijn in elk geval exotisch. Vooral met licht en water wordt er vaak gewerkt. Het resultaat heeft al snel wat van James Bond, Batman of Tony Stark - aka Iron Man. Een ultieme mancave dus, zij het met wat meer smaak. Eén en ander reflecteert het budget, ongetwijfeld.Elk ontwerp is vanzelfsprekend louter persoonlijk. Om je echter een idee te geven van hoe het er uit zou kunnen zien, werkte Aston Martin alvast een paar ideetjes verder uit.