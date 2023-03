Dit is het dashboard van de Porsche Taycan

Door: BV

De aanstormende elektrische Porsche Taycan krijgt Apple Music geïntegreerd. Die streamingdienst biedt toegang tot ruim 50 miljoen nummers. Wie een Taycan koopt kan er drie jaar aan een stuk van gebruik maken. Porsche maakt er een punt van om audiofielen meteen de optionele Burmester Surround-Installatie aan te praten. Dat wordt ongetwijfeld een extraatje van enkele duizenden euro’s. En terwijl dat voor muziekliefhebbers wel eens de moeite zou kunnen zijn, is de combinatie met Apple Music op z’n zachtst gezegd ver gezocht. De streamingdienst pompt muziek over de ether met 256kbps AAC bitrate. Ver onder de kwaliteit van een conventionele CD. Daar heb je dus géén premium luidsprekers en versterker voor nodig. De meeste andere muziekstreamdiensten, waarvan Spotify wellicht de populairste is, zijn in hetzelfde bedje ziek.

Eerste interieurfoto Porsche Taycan

De aankondiging hierboven gaat echter gepaard met een meer intrigerend stukje beeld. Porsche stuurt ermee immers het eerste beeld van de boordplank van de Taycan de wereld in.

Meteen is duidelijk dat de Duitsers misschien wel een revolutionaire auto willen bouwen op technisch vlak, maar dat ze hun klanten vooral een vertrouwde omgeving willen schenken. De algemene layout doet dan ook sterk denken aan die van andere recente producten van het Duitse merk, de jongste 911-generatie voorop. Alleen heeft de Taycan hier wél een geheel digitaal dashboard. Dat durfde Porsche niet bij de 992.

Sport Chrono Pakket

Het kleine klokje bovenop de middenconsole suggereert dat de Taycan ook verkrijgbaar zal zijn met een Sport Chrono-pakket. Dat is een populaire optie op de andere modellen van het merk. Het gaat gepaard met digitale en analoge stopwatch, een selectieknop aan het stuur voor verschillende rijmodi en iets wat Porsche verkoopt als ‘prestatiegerichte instellingen voor motor en transmissie’. Modellen met Sport Chrono Pakket zijn dan ook een fractie sneller, ofschoon ze niet meer vermogen produceren.