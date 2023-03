Nieuwe Audi RS6 Avant met 600pk

Door: BV

Audi maakt intussen alweer een kwarteeuw faam met snelle breaks. Het begon allemaal met de RS2 die in 1994 werd geïntroduceerd. Onder de kap toen: een 2,2l vijfcilinder met 313pk.

Dikke V8

De nieuwe RS6 Avant heeft inmiddels al een heel ander beest onder de motorkap liggen. Dat is een 4-liter twin-turbo V8 die 600pk en 800Nm loslaat, eerst op de achttraps automatische transmissie en dan op alle vier de aangedreven wielen. Slimme elektronica zorgt er vervolgens voor dat er zo veel mogelijk van die brute kracht wordt omgezet in snelheid en niet in bandenrook. Het resultaat? Een acceleratietijd van amper 3,6 seconden. Daar kan je Lamborghini’s mee beschamen waarvan de afbetaling nog altijd loopt terwijl er in de koffer gewoon een koelkast past.

De topsnelheid is weer een heel ander verhaal. Standaard is die begrensd tot 250km/u, ofschoon de auto natuurlijk wel sneller kan. Audi wil die begrenzer wel optrekken, maar alleen als je daarvoor ook wat extra centen op de rekening van het bedrijf wil achterlaten. Dan koop je extra pakketjes. Een dynamic pakket brengt de top naar 280km/u. ‘Dynamic plus’ zelfs naar 305. Statistisch gezien kiezen heel wat klanten voor die extra topsnelheid al kan dat nauwelijks omwille van het praktische nut zijn.

Aangepast onderstel

Om ervoor te zorgen dat het niet alleen een rechtdoorraket werd, is er een differentieel dat torque vectoring toelaat. Er is aan de stuurbekrachtiging gewerkt om de feedback te verbeteren en een luchtophanging moet comfort combineren met een adequate demping bij hoge snelheid. En Audi serveert je natuurlijk niet één rijmodus. Neen, anno 2019 krijgt je er zes. Vier min of meer conventionele (laat ons zeggen: normaal, comfort, sport, eco) en twee specifieke RS-modi.

Dikker uiterlijk

Het uiterlijk kreeg een kom nandrolon, matandiënon, stanozobol of een ander trendy dopingmiddel voorgezet. In elk geval lebberde de RS6 Avant het gretig op. Daardoor werden de luchtinlaten plots groter, zwollen de velgen samen met de wielkasten, verschenen twee dubbele uitlaten in de achterbumper en werden heel wat stijlelementen plots glanzend zwart. En het deed ook wat met de binnenkant. Carbon, lichtmetalen pedalen, sportzetels, een stuur met afgevlakte onderkant en zo meer…

Wie dat zelf eens wil gaan afzien, koopt een kaartje voor het Autosalon van Frankfurt in september. Dat is de eerste gelegenheid.