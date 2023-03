Opel gaat elektrisch rallyrijden

Door: BV

Opel en ADAC starten volgend jaar met de eerste merkencompetitie voor elektrische auto’s: de e-Rally Cup. Racen zal gebeuren met een op de nieuwe Opel Corsa-e gebaseerde rallywagen. Die heeft officieel een actieradius van 300km, maar dan rij je natuurlijk met een pluim op het pedaal. Wie weet wat er in zo’n competitie nog van overblijft. Gelukkig zijn rallystages relatief kort.

Niet zo snel, wel zo zwaar

De Corsa e-Rally wordt niet opgevoerd. Zijn elektromotor levert nog gewoon 136pk en 160Nm. Echt exotisch klinkt dat niet. Hij krijgt wel een specifieke ophanging, een bodembeschermplaat moet onheil met de aandrijving en de accu verhinderen en om de inzittenden te beschermen komt er een geïntegreerde rolkooi. Motorkap en achterklep krijgen een qucik-release en op het dashboard zit een data-logger. En ja, extra lichten zijn er ook. Welke rallywagen is compleet zonder? Aan het eind van het verhaal weegt hij 1,4 ton. Niet de krachtigste, maar wel met gemak de zwaarste rallywagen uit het veld, denken we.

Minder dan 50k

De wedstrijdversie wordt ontwikkeld in Rüsselsheim. Opel hoopt vijftien auto’s aan de start te krijgen. Z’n prijs bedraagt minder dan 50.000 euro (netto). Of daar ook ondersteuning bij is, weten we niet. Want hoe laadt je die tussen klassementsproeven op? Misschien sleurt Opel wel een hoop stroomgeneratoren op conventionele brandstof mee. Zo gaat het ook vaak in de Formule E.