Waagt Hyundai zich aan retro?

Door: BV

Dit is de Hyundai 45. Of liever, de [45]. De Koreanen willen de haakjes erbij hebben. Voorlopig is er nog maar één foto van, maar het is meteen duidelijk: Hyundai gaat retro. Of op z’n minst retrofuturistisch. Internet heeft er nu al een theorie over. In 1974 tekende Italdesign Giugiaro een concept car voor een Hyundai Pony Coupé (zie foto onder) en designspeurneuzen menen nu al te weten dat deze creatie - die op het Autosalon van Frankfurt in première gaat - daar de mosterd haalde. Het merk zelf claimt nog niets. Misschien klopt er wel helemaal niets van die theorie, ook al onthult deze teaser een strak gelijnde achterkant die eerder seventies aandoet. En wedden dat die LED-achterlichten kunstjes kunnen opvoeren?

Al even summier zijn de Zuid-Koreanen als het om de aandrijflijn gaat. Dat die elektrisch is, leidt geen twijfel. Tot zover. In België heeft Hyundai momentel drie elektrische auto’s in het aanbod. De Kona Electric (een compacte SUV), de Ioniq Electric (een gezinswagen die de mosterd duidelijk bij de Toyota Prius haalde) en de Nexo die gebruikt maakt van een brandstofcel en stroom onttrekt aan waterstof.