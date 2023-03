Donkervoort onbescheiden voor verjaardag

Door: BV

Joop Donkervoort is de eigenzinnige Nederlander achter het gelijknamige niche-sportwagenmerk. Het recept van de fabriek in Lelystad was vooral in het begin vergelijkbaar met dat van de Lotus Seven. De man leidt z’n bedrijfje al sinds 1978 en werd zopas zeventig. Hij viert dat door een speciale versie van de D8 GTO uit te brengen. Niet één keer, maar zeventig keer. Donkervoort D8 GTO JD-70, noemt hij ze in een verwijzing naar zijn eigen legendarische zelve. En de prijs is net zo min bescheiden: elk kosten ze precies 163,636,36 euro.

Snel of nòg sneller?

Joop claimt dat het verjaardagsmodel een opgewaardeerde versie van de bekende 2,5l vijfcilinder (afkomstig van Audi) aan boord heeft. Het blok wekt in de krachtigste versies van de D8 GTO nu al 380pk en 500Nm op. Of daar nu nog wat bijkomt wordt wel gesuggereerd, maar niet bevestigd. Met minder dan 700kg op de weegschaal, wordt hij in elk geval flitsend snel. Een sprint naar 100km/u zal niet meer dan 2,7 seconden in beslag nemen en je mag ook rekening houden met een topsnelheid van minstens 280km/u. Het model is nu al te bestellen, maar de leveringen zijn pas voor 2020 en 2021.