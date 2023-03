EU wil kinderdetectiesystemen in auto's verplichten

Door: BV

Elk jaar opnieuw vinden kinderen de dood omdat ze worden achtergelaten in een te hete auto. En daar wil de Europese Comissie een eind aan brengen. Een systeem dat bestuurders attent maakt op de aanwezigheid van kinderen op de achterbank, wordt na verloop van tijd verplicht.

Extra punten

De EuroNCAP, dat is de onafhankelijke organisatie die crashtests uitvoert en op basis daarvan veiligheidsscores uitdeelt, zal vanaf 2022 rekening houden met de aanwezigheid van kinderdetectiesystemen. De organisatie is de drijvende kracht achter een hoop irritante biepjes en alarmen. Een detectiesysteem voor voetgangers, automatische noodhulp, de biepende gordelherinnering, dodehoekwaarschuwing, een rijstrookassistent… allemaal zaken die het veiligheidsinstituut eerst wenselijk maakt en de politiek vervolgens verplicht. Sinds vorig jaar moet bijvoorbeeld elke nieuwe auto bij een ongeval in staat zijn om zelf de hulpdiensten te bellen en de positie door te geven. Alle maatregelen moeten, vanzelfsprekend mensenlevens redden.

Het bestaat al

Er zijn al fabrikanten die, weliswaar buiten Europa, reeds systemen inbouwen die de bestuurder aanporren om op de achterbank te kijken. GM introduceerde in 2016 de ‘Rear Seat Reminder’ op de GMC Acadia. Die onthoudt of de achterdeuren werden geopend vlak voor of na de auto werd gestart. Is dat het geval dan krijgt de bestuurder bij het uitschakelen de melding ‘look in rear seat’ te zien en gaat er - vanzelfsprekend - een geluidssignaal af. Ook handig als je gewoon je jasje of boterhammen achterin hebt gegooid. Nissan en Hyundai hebben er een soortgelijk systeem.

Amerikanen zijn het vergeetachtigst

De Amerikanen zijn de kampioenen in het achterlaten van kinderen. Dit jaar zijn er al 34 overleden omdat ze werden achtergelaten in een te warme auto. Afgelopen jaar stond de teller op 52. Meestal worden ze onopzettelijk achtergelaten, maar almaar vaker - al bij 1 op 5 - is het bewust. Omdat pap of mam even naar de winkel moet, bijvoorbeeld.