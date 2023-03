Porsche Taycan heeft scherm voor passagier

Door: BV

Eerder deze week hadden we al eens een beeld van de binnenkant van de Porsche Taycan. Dat paste toen vooral in de aankondiging dat de e-Porsche altijd geleverd wordt met de muziekstreamingdienst van Apple. En daar willen de Duitsers het natuurlijk niet bij laten. De Taycan moet immers nog flink opgeklopt worden voor hij op 4 september z’n debuut beleefd. Het is immers, misschien, de belangrijkste Porsche van de afgelopen decennia. Of ooit.

Alles touchscreen

Goed, dat interieur dus. Daarvan wisten we al dat de boordplank helemaal digitaal was en geïnspireerd was op die van de klassieke 911. Riciso’s nemen ze bij Porsche niet zo graag; Maar pas nu kan je goed zien dat het scherm gebogen is en het zonder schaduwkap stelt. Aan de uiteinden zitten volgens Stuttgart aanraakgevoelige segmenten. Knopjes nieuwe stijl dus.

De Taycan heeft het trouwens helemaal niet begrepen op knoppen oude stijl. Nagenoeg alles gebeurt via aanraakschermen. Je zal zelfs de verluchting op die manier moeten instellen. Door op het scherm aan te geven waar je de luchtstroom wil richten. Afgekeken van Tesla, wellicht, waar het goed werkt maar nog altijd omslachtiger en minder nauwkeurig is dan gewoon even met de hand richten.

Veel tijd om daarbij stil te staan, hebben we niet. Want de Taycan pakt niet ook nog eens uit met een derde scherm. Dat is nogal wat. 16,8” voor de neus van de bestuurder, 8,4” in de middentunnel en nog eens 10,9” voor de neus van de voorste passagier. En wat zijn we benieuwd op welke manier dat het welzijn aan boord verbetert.