Snelle kleine Fiat: Cronos HGT

Door: BV

Wil je in onze contreien een potige kleine Fiat kopen, dan ben je snel uitgewinkeld. Dat wordt dan een 500 Abarth. Volgens de Italiaanse marketingjongens is dat niet eens een Fiat. Je kan alleen nog kiezen welke uitzinnige variant je ervan wil.

Succesvol model

In Zuid-Amerika, waar Fiat z’n zaakjes eigenlijk beter voor elkaar heeft dan in Europa, kan de klant voortaan ook een praktische auto van het merk kopen die een beetje vooruit gaat. De HGT is de sportief uitgedoste versie van de twee jaar geleden gelanceerde Cronos. Een compacte sedan die er erg succesvol is. In Brazilië alleen zijn er al meer dan 40.000 van verkocht.

De Cronos HGT z’n trainingspak bestaat uit 17-duims lichtmetaal, een zwarte koffervleugel en bijpassende spiegelhuizen en een interieuraankleding met een speciaal stofje.

Onder de kap zit een 1,8l benzinemotor met 130pk en 182Nm. Downsizing is er duidelijk nog niet doorgedrongen. De prestaties zijn vlot, niet flitsend. Naar 100 gaat in 9,9 seconden en je haalt er 192km/u mee. Zelfs schakelen kan niet, je hebt altijd een zestrapsautomaat. Op de uitrusting is niet beknibbeld. Automatische airco, een zelfdimmende achteruitkijkspiegel en een startsysteem zonder sleutel zijn allemaal standaard.