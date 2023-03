988: wat als Porsche nog een hypercar zou maken

Door: BV

Van Porsche zijn we inmiddels gewoon dat het gebruikelijke gamma en SUVs en uitstekende sportwagens nog eens wordt aangevuld met een absolute hypercar. De 959, de Carrera GT, 918 Spyder. Maar de Duitsers permitteren zich zo’n uitspatting niet al te vaak. En omdat ook bij dit merk de nadruk de komende tijd op elektrificatie. Porsche houdt immers vast aan de doelstelling om tegen 2027 99,9% elektrisch te zijn. Dat project slorpt de komende tijd alle beschikbare budgetten op. Voor 2025 is er geen sprake van een nieuw project.

Porsche met middenmotor

Dat betekent vanzelfsprekend niet dat ‘internet’ er niet van mag dromen. Deze Porsche 988 Vision, getekend door de designers Colorsponge en Inivisive, is zo’n droom. De 918 Spyder had al een hybride aandrijflijn aan boord. De volgende, zo dicteert de logica, wordt helemaal elektrisch. Rimac, waar Porsche inmiddels een aandeel van 10% in kocht, zou daar wel eens een rol in kunnen spelen. Maar daar moeten de heren designers hier (nog) niets van weten. Die tekenden hun 988 Vision gewoon met een conventionele verbrandingsmotor die midscheeps ligt. Een grote broer voor de Cayman en Boxster. Een tijdlang werd gefluisterd dat Porsche zelf zo’n auto op de planning had staan. Een concurrent voor de McLaren 720S, Lamborghini Huracan en de Ferrari F8 Tributo. Die is er nooit gekomen…