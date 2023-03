Toekomst Fiat: alleen nog kleine auto’s

Door: BV

Fiat werkt aan een uitbreiding van z’n 500-gamma. Dat bestaat momenteel uit een kleine stadsauto, ondanks z’n hoge leeftijd nog steeds populair, een monovolume en een SUV-afgeleide 500X. Die laatste twee hebben een vormgeving die enkele stijlelementen bij de succesvolle 500 leende.

Oliver Francois, chief executive bij Fiat, wond er tegen Britse Media geen doekjes om. ‘Fiat zal in de toekomst alleen compacte auto’s maken’. Alle toekomstige modellen van het merk zullen tussen 3,5 en 4,5 meter lang zijn. “We bouwen geen grote auto’s, geen premiumauto’s en geen sportwagens want ze hebben geen bestaansreden”, zei de topman nog. Fiat besliste net dat de 124 Spider geen opvolger meer krijgt.

Meer 500

Fiat wil vooral de modellen onder het 500-label uitbreiden. “Want daar kunnen we meer geld voor vragen” zegt Oliver Francois nog. Nochtans zou de toekomst van de 500X ook in het gedrang zijn. Die willen de Italianen vervangen door een versie die meer tegen een conventionele break aanleunt. De 500, zo wordt gezegd, zal in vervangen worden door een elektrische versie. Die zal de huidige driedeursvormgeving ruilen voor een opstellen met vijf deuren, waarvan die voor de achterpassagiers in tegengestelde zin openen. Stijl BMW i3. Een datum voor dat model is er nog niet. Voor de opvolger van de Panda is die er wel. Die moet in 2021 het levenslicht zien en zal z’n inspiratie puren uit de Centoventi concept. Ook die zal in een elektrische versie worden aangeboden, wellicht vanaf 2023.

De huidige Tipo, die tegen de 4,5m-grens aanschurkt, krijgt ook nog een opvolger. Dat wordt een compacte SUV die gebaseerd zal zijn op hetzelfde platform als de Jeep Renegade en de aanstormende Alfa Romeo Tonale.