Toyota doet belachelijk over nieuwe Need for Speed

Door: BV

De jongste release van gamefranchise Need for Speed heet Heat. De makers daarvan hebben inmiddels een lijst met auto’s die erin vervat zijn, vrijgegeven. Die is zoals steeds erg uitgebreid. Maar één merk is opvallend afwezig: Toyota. En dat terwijl ze daar de jongste tijd weer meer werk maken van sportieve modellen. De Yaris GRMN bijvoorbeeld. Of de Supra.

Illegaal straatracen

Fans van de franchise kregen op twitter een antwoord van Toyota. Dat kwam erop neer dat Toyota z’n producten niet in Need for Speed wilde omdat het game ‘illegaal straatracen promoot’. Toyota’s zijn er alleen nog in Gran Turismo Sport (GT Sport), want dat game promoot volgens de Japanse autofabrikant geen illegale activiteiten. Ook in V-Rally 4, The Crew 2, Dirt Rally 2.0 en Forza Horizon 4 zitten geen Toyota’s. De bewuste tweet van Toyota verdween snel toen bleek dat de twitter-community z’n strategie nogal ‘flauw’ vond.

Toyota tweette vervolgens door marketingjongens gepolijste boodschappen. “We vinden het geweldig dat jullie Toyota’s in al jullie favoriete racegames willen”. “TMC heeft geen concrete plannen om z’n gamma in andere games te krijgen dan GT Sport”. En ook nog “keep on racing”. Heel veel indruk lijkt het niet gemaakt te hebben. Dat Toyota doodleuk auto’s wil verkopen waarmee je de maximaal toegelaten snelheid ver kan overschrijden, maar niet toestaat dat iemand er ‘virtueel’ het gaspedaal bij intrapt, wordt er nogal als, tja, “belachelijk en hypocriet” aanschouwd.