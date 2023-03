Nieuwe Aston Martin Vantage eleganter met kleine grille

Door: BV

Er is de jongste tijd nogal wat te doen over de grille van nieuwe auto’s. In tijden dat auto’s eigenlijk minder en minder nood hebben aan een natuurlijke instroom van buitenlucht voor hun koeling, lijkt de grille niet kleiner, maar juist groter te worden. Bij BMW was heel wat te doen over de smoel die zevenzits-SUV X7 en de vernieuwde BMW 7-Serie kregen aangemeten. Vooral in onze contreien wordt die grote grille vaak als smaakloos aanzien. Dat de Duitsers toch doorzetten heeft in de eerste plaats te maken met markten waar positief op de ingreep gereageerd wordt. Met andere woorden: in China vinden ze het geweldig.

Elegantie?

BMW is geenszins het enige model dat kritiek kreeg op de stilistische keuze voor een grotere grille. Bij Lexus wordt er al langer over geklaagd en ook de Aston Martin Vantage ontsnapt niet aan bedenkelijke blikken. Een tuner, Revenant, doet daar nu iets aan. Dat maakte voor de jongste Vantage een smoel met een meer conventioneel vormgegeven radiatorrooster. En omdat het toch bezig was, tekende het meteen ook een achterbumper waarin de diffuser en de uitlaten op een minder extravagante wijze zijn ingewerkt. Het resultaat volgens de Britse aftermarket-specialist? Een tijdloos elegante Aston Martin. De aerodynamica wordt door de ingreep niet beïnvloed. De koeling evenmin. Achteraan evenmin, omdat het functionele element van de diffuser niet wordt aangepast.