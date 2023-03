Porsche Taycan overtuigt niet op Nürburgring

Door: BV

Volgende week, op 4 september om precies te zijn, debuteert de eerste geheel elektrische Porsche, de Taycan. Het spreekt voor zich dat het merk dat vooral bekend staat om z’n sportwagens (maar eigenlijk vooral SUVs bouwt) er alles aan wil doen om daar een succes van te maken. Geen betere plaats om de dynamische eigenschappen van een nieuw model in de verf te zetten dan... de Norschleife van de Nürburging. En kijk, de Taycan pakt er een record.

Prestaties Porsche Taycan

Porsche zet de prestaties van de Taycan in de verf. Hij reed op 24 uren tijd 3.245 kilometer op het Porsche-testcircuit van Nardo. Porsche accelereerde er 26 keer na elkaar mee naar 200km/u. En kijk, hij kan sneller over de Nürburgring dan eender elke… tja, wat eigenlijk? Volgens het bedrijf is de Taycan nu de snelste ‘vierdeurs elektrische auto’ over de ring. Tja, veel concurrentie zal er in die niche nog niet zijn. En dan… tromgeroffel… hoe snel is de Taycan dan precies? Wel… een rondje wordt afgelegd in zeven minuten en 42 seconden. Porsche stipt fijntjes aan dat die tijd niet werd neergezet met een productie-exemplaar, maar met een preserie-exemplaar.

Wat is snel?

Zetten we het cijfer van de 600pk sterke vierwielaangedreven Porsche naast andere recente recordtijden dan… komt de elektrische sportauto er maar belabberd uit. Renault zette met een voorwielaangedreven Mégane RS Trophy met ‘slechts’ 300pk al een 2 tellen snellere tijd neer.