Audi e-Tron doet 10 landen op 24 uur

Door: BV

In de toekomst gaan we met z'n allen elektrisch rijden. Daar mag je eigenlijk niet over twijfelen. De politiek wil het zo en automerken investeren miljarden tegelijk. En die zijn er nog altijd om winst te maken. Maar de consument loopt voorlopig nog niet storm voor de EV. De aantallen stijgen, vanzelfsprekend. Tegelijk blijven ze ver onder de verwachtingen. Er zijn individuele succesverhalen - de lancering van de Tesla Model 3 bijvoorbeeld. En er is ook vaak ontnuchtering. De totale productievolumes van elektrische auto’s, bijvoorbeeld. De consument zit immers nog met een aantal dingen in z’n maag. De prijs, zeker. Het rijbereik ook. Het is ook zo'n gedoe om bij wat uitgebreidere ritten te rekenen of je er geraakt en uit te vlooien waar je gaat laden. En dat een conventionele auto met verbrandingsmotor het opgegeven gebruiksgemiddelde en de bijhorende autonomie niet haalt, hinder nauwelijks. Een tankbeurt kan op nagenoeg elke straathoek en na een paar minuten ben je weer weg. Onder meer de Jaguar I-Pace en de Audi e-Tron kregen al kritiek voor hun flink beperkte autonomie in normale omstandigheden. Klanten die, onder meer op sociale media, vocaal zijn.

Stunten

Audi reageert door 9 journalisten op 24 uur door 10 Europese landen te laten rijden. Een stunt, zoals ook Jaguar al voor de i-Pace deed. Een reis van 1.600km vertrok aan het Meer van Bled in het noorden van Slovenië met 3 Audi e-Tron 55 quattro’s. Ze reden vervolgens door Oostenrijk, Italië, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en België tot in het Nederlandse Amsterdam. Dat ‘de elektrische SUV een uitstekende auto is voor lange afstanden’ acht Audi nu bewezen. Audi maakte steevast gebruik van de snellaadmogelijkheden bij 150 kW, die de accu op een half uur tijd weer naar 80% van z’n capaciteit brengt. Tijdens de trip werd 7 keer geladen. Dat komt neer op een gemiddelde van amper 230km per etappe. Audi stipt aan dat z’n klanten met één enkele laadkaart bij 100.000 laadstations in 19 Europese landen terecht kunnen.