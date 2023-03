Volgende Mercedes Citan ook samen met Renault

Door: BV

Dat heel wat automerken samenwerken om goedkoper - of op z’n minst rendabeler - modellen op de markt te brengen, is geen geheim. En nieuws is het evenmin. De huidige generatie van de compacte bestelwagen Mercedes Citan is bijvoorbeeld gebaseerd op de Renault Kangoo. Alleen aan de buitenkant zijn er enkele wijzigingen aangebracht. De ster op de neus en klaar.

Kritisch bekeken

Mercedes evalueert de samenwerking die het met de Renault-Nissan alliantie heeft natuurlijk zelf ook. Zo gaan er nu al geruchten dat de pickup van het merk, de X-Klasse, wel eens een kort leven beschoren zou kunnen zijn. Die auto is gebouwd op dezelfde basis als de Nissan Navara en Renault Alaskan. Maar Mercedes is minder enthousiast dan verhoopt.

Gebouwd door Renault

De wil van de Duitsers om de volgende generatie van de compacte bestelwagen te kopen, staat dan weer helemaal niet ter discussie. Aan de nieuwe bestelwagen wordt inmiddels druk gewerkt (zie de concept car hier) en hij zal ook bij Mercedes in de catalogus komen. Naast conventioneel aangedreven versies, komt er ook een elektrische variant. Die zal volgens Das Haus een autonomie van 405km hebben. Natuurlijk is ook die stekkervariant gewoon door de Fransen ontwikkeld.