VW-topman Ferdinand Piëch (82), overleden

Door: BV

Voormalige Volkswagen Group-voorzitter Ferdinand Piëch en kleinzoon van Ferdinand Porsche is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Duitse media. Het nieuws is inmiddels door Volkswagen bevestigd.

Piëch stortte op 25 augustus in op een evenement dat hij bijwoonde in Beieren. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. Een oorzaak van z’n overlijden werd bij de publicatie van dit item nog niet bekendgemaakt.

Een fascinatie voor motorsport

Ferdinand werd in 1937 geboren uit Anton en Louise Piëch. Zijn moeder was de dochter van Ferdinand Porsche, waar hij z’n naam van kreeg. Hij was de kleinzoon van de beroemde auto-ingenieur en grondlegger van het Porsche automerk. Piëch onderlegde zich in de mechaniek en begon zijn carrière in 1963 in het bedrijf van z’n grootvader. Zijn eerste grote project voor het bedrijf was de ontwikkeling van de Porsche 906 racewagen. Hij bleef steeds nauw betrokken bij de motorsportactiviteiten bij Porsche.

In 1972 verhuisde Piëch naar een baan bij Audi. Daar had hij persoonlijk de hand in de ontwikkeling van de eerste Quattro-aandrijflijn. In 1993 werd hij CEO bij Volkswagen, waar hij een periode van opmerkelijke groei realiseerde. Hij werd daarvoor bejubeld, maar hij maakte ook controversiële beslissingen. Onder zijn leiding reanimeerde de VW-Group Bugatti en werd de spectaculaire Veyron gebouwd. En ook onder zijn impuls bouwde Volkswagen de Phaeton. Die limousine bleek uiteindelijk te duur om bij voldoende klanten van het merk in de smaak te vallen.

Porsche en VW samen

Onder Piëch werd in 2012 Porsche bij Volkswagen ingelijfd, na een wervelende soap waarin Porsche eerst trachtte een controlerend belang in VW te verwerven, daardoor op de rand van het faillissement belandde en vervolgens door VW gered moest worden. Zijn aftreden in 2015 gebeurde ook al in een schandaalsfeer. Hij werd toen door het uitbreken van het dieselschandaal uit z’n zitje van voorzitter van de raad van bestuur van de VW Groep gelicht.

Dat Ferdinand Piëch onder zijn bewind Volkswagen vooruit stuwde, staat evenwel niet ter discussie. Dat de man een fervent auto- en motorliefhebber is, evenmin. Zelfs toen hij de zeventig al lang voorbij was, liet hij zich nog opmerken op een Ducati Monster motorfiets. Hij was ook de bezitter van de enige Porsche 918 die de fabriek verliet met een gesloten dak. En recent presenteerde Bugatti nog de unieke ‘La Voiture Noire’, waarvan wordt gezegd dat Piëch (voor een slordige 18 miljoen euro) de koper was.