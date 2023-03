Vanaf 1 september controles op rookverbod in auto

Door: BV

Heb je kinderen of jongvolwassenen in de auto - van 16 jaar of jonger - dan is roken in de auto verboden. Dat is al zo sinds 18 augustus. Toen werd het rookverbod, een maatregel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), officieel van kracht. Die werd overigens al eerder aangekondigd (al op 9 februari 2019), maar liep vertraging op.

1000 euro boete

Tot op heden werd op de nieuwe regelgeving nog niet gecontroleerd. Dat verandert vanaf 1 september. An zullen inspecteurs van de FOD Volksgezondheid controles uitvoeren op het naleven van het rookverbod. Het hoofd van de inspectiedienst, Paul Van den Meerssche, liet in Vlaamse kranten wel weten dat het eerste weken en maanden vooral de bedoeling is om te sensibiliseren en niet om te bestraffen. De boete kan echter tot wel 1000 euro bedragen.

Niet in het verkeer

De Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid heeft echter geen bevoegdheid om te controleren in het verkeer. Ze zullen zich dus opstellen op plaatsen waar volwassenen en kinderen naartoe koemen met de wagen.