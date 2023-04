Elektrische 45-tonner recupereert meer energie dan hij verbruikt. Hoe?

Door: BV

De Zwitserse afdeling van machinefabrikant Kuhn wil zijn mijnbouwvoertuigen elektrificeren. Het converteerde een diesel-aangedreven Komatsu HD 605-7 tot elektrische vrachtwagen en zette het voertuig aan het werk in een steengroeve in de buurt van het Zwitserse Biel. Volgens de fabrikant is het het grootste elektrische voertuig ter wereld.

Dieselmotor vervangen door elektromotor

In normale omstandigheden zorgt een 23,1l grote zescilinder dieselmotor voor de aandrijving van de 45-tons kiepwagen. Maar in dit geval is de 10 meter lange, ruim vier meter brede en meer dan 4 meter hoge kolos voorzien van een elektromotor. De accu lithium-ion accu heeft een capaciteit van 600kWh - zes keer zoveel als de grootste batterij die je momenteel bij Tesla kan krijgen.

eDumper

De eDumper gedoopte creatie recupereert ook energie. En hij doet dat zo goed dat het zware werktuig in principe nooit aan het stopcontact gelegd moet worden. Natuurlijk zit er nog steeds verlies op de installatie, maar de fabrikant maakt in dit geval handig gebruik van de specifieke omstandigheden waarin het proefmodel moet werken. Dat rijdt immers leeg naar boven in de groeve en weegt dan zo’n 45 ton. Als het naar beneden gaat torst het ook nog eens 65 ton vracht. Door die aanzienlijk grotere massa af te remmen recupereert de eDumper net zo veel tijdens de afdaling als het stroom verbruikte tijdens de klim.

Het gebruik van batterijen vertegenwoordigt in dit geval een jaarlijkse besparing van 50.000 liter diesel. Op één voertuig. Kuhn accepteert orders voor de elektrische eDumper.