Nieuwe Mercedes GLE Coupé is meer van hetzelfde

Door: BV

Mercedes vindt de tijd rijp voor een nieuwe Coupé van de GLE (zie test hier). Eén probleem: blijkbaar was de vorige generatie, die eerste waarin de Duitsers de SUV- en Coupé-lijn combineerden, nagenoeg perfect. Het uiterlijk verandert dan ook niet spectaculair. Er is sprake van een erg evolutief design. Links en rechts verschijnen wat scherpere details - de jongste CLS stond wellicht nog in de designstudio te blinken - maar dat is het dan ook.

Imposante maatvoering

Er wordt wel wat aan de buitenafmetingen gerommeld. “Imposant”, zegt Mercedes er zelf over. 4,94 bij 2,01m dat is 4cm langer en een dikke halve centimeter breder dan zijn voorganger. De wielbasis groeide met 2cm, maar blijft 6cm korter dan die van de GLE. Dat is nodig om de dynamische proporties van het model te onderlijnen. Daardoor heb je achteraan ook meteen wat meer beenruimte. En de deuropening is er 3,5cm groter. Ga je vergelijken, dan kom je tot de conclusie dat de stijlafdeling aan de proporties heeft gewerkt. Door de voorruit schuiner op te stellen, oogt de daklijn vloeiender dan bij de eerste generatie.

Nieuwe boordplank

Aan de binnenkant wijzigt dan weer een hoop. Mercedes bedacht inmiddels immers een nieuw interieurconcept. Geen traditionele wijzerplaten of schaduwkappen meer. Voor de neus van de bestuurder alleen nog een glanzend scherm. Een altaar voor moderne technologie. ’s Nachts bijna ritueel verlicht door almaar discreet ingewerkte lichtbronnen. Nu zelfs in de handgrepen die in de middentunnel zijn verwerkt om een zweem van sportiviteit in het interieur te brengen. Twee grote beeldschermen zitten in die boordplank verwerkt. Erop is een nieuwe versie van het MBUX infotainmentsysteem te vinden. Weer sneller, slimmer en knapper. Je kan er zelfs een babbel mee doen. Vanaf volgend jaar vind je er ook een muziekstreamingdienst op. Porsche koos voor Apple, Mercedes gaat in zee met Amazon. Maar via Android auto of Apple CarPlay kan je er ook gewoon je vertrouwde abonnement mee oproepen, gelukkig. Sportstoelen en kunstleder voor de bovenrand van het dashboard zijn standaard.

Er zijn meer bergvakjes in het interieur en in de koffer past nu standaard 655l. En ja, die kan natuurlijk ook nog verder uitgebreid worden. De achterbank laat zich in drie delen neerklappen en dan kan er tot 1790l in. Dat is 70l meer dan bij z’n voorganger.

Kies voor diesel

Onder de kap dan. Europa wordt in de eerste plaats bediend met een drieliter diesel. Die zes-in-lijn met twee turbo’s wekt 272pk en 600Nm op. Goed voor 272pk en 600Nm (brandstofverbruik: 8,0-7,5 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot: 211-197 g/km). Op de kofferklep staat dan 350d. Je kan ook 400d krijgen, dan perst das haus 330pk en 700Nm uit dezelfde motor (gecombineerd brandstofverbruik: 8,0-7,5 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot: 212-198 g/km). Die centrale voldoet aan de Euro 6d emissienorm. Een negentrapsautomaat met vierwielaandrijving (die desnoods het volledige vermogen aan één van beide assen kan toewijzen) tekent steeds present. Luchtophanging, eventueel aangevuld met Active Body Control (waarbij de auto zelfs kan tegenleunen in de bocht), moet uitzonderlijk comfort kunnen combineren met een strakke controle van de koetswerkbewegingen.

Zescilinder van AMG

Benzine door de injectoren blazen kan ook. In dat geval opteer je voor de 53 AMG-variant en wordt je ook meteen getrakteerd op een assertievere aankleding van koetswerk en interieur, grotere velgen… het gebruikelijke…

De geëlektrificeerde 3-liter benzinecentrale heeft een turbolader en een extra elektrische compressor. Goed voor 430pk en 520Nm koppel, terwijl het 48V microhybridesysteem tijdelijk ook nog eens 22pk en 250Nm extra kan leveren. Dat is goed voor het verbruik en de uitstoot (cijfers nog niet bekend), maar natuurlijk ook voor de prestaties. Hij wordt aan de teugel gehouden bij 250km/u en knalt in 5,3 tellen naar 100km/u.