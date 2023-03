Audi zoekt Chinese batterijen voor e-Tron

Door: BV

De productie van de Audi e-Tron loopt vertraging op, naar verluidt omdat de fabrikant accu’s in onvoldoende grote volumes krijgt aangeleverd. Het onderhandelt daarom met het Chinese BYD, dat batterijen in grotere aantallen zou kunnen leveren. Volgens Bloomberg zijn de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium.

Nieuwe joint-venture

Het persagentschap stipt wel aan dat BYD, dat zelf natuurlijk niet over een eindeloze productie capaciteit in accu’s beschikt, ook met andere spelers in onderhandeling is. BYD zou vragende partij zijn voor het opstarten van een nieuwe joint-venture. Voorlopig is nog onduidelijk of Volkswagen daar ook voor open staat.

Van de Chinezen wordt verwacht dat ze batterijen leveren voor de elektrische modellen van de VW Groep die gebaseerd zijn op de Premium Platform Electric (PPE)-architectuur van het concern. Daarbij horen onder meer de Porsche Taycan en de Audi e-Tron GT.

Productie vertraagd bij Audi Brussels

De productie van de e-Tron in de Brusselse fabriek loopt trager dan oorspronkelijk voorzien omdat Samsung SDI in Europa, dat de accu’s moet leveren, onvoldoende accu’s aan Audi kan toewijzen. Audi had gemikt op een totaal van 20 gigawattuur, maar het kreeg slechts 5 gigawattuur toegewezen.