Pimp je BMW 5-grille met licht

Door: BV

Dat BMW de jongste tijd haast geobsedeerd lijkt door de grille op sommige modellen, hoeven we je wellicht niet te vertellen. Het formaat ervan, leverde het merk in onze contreien al een hoop kritiek op. Vooral op de X7 en 7-Serie lijkt dat nogal ‘excessief’. Maar ook bij andere recente creaties van het bedrijf nam het formaat ervan toe.

Pimp je grille

BMW is echter nog lang niet klaar met de radiatorrooster. De aanstormende nieuwe BMW X6 heeft optioneel een exemplaar dat van sfeerverlichting kan worden voorzien. Dan is tussen de verticale lamellen van de rooster LED-verlichting ingewerkt.

Het merk lijkt zo enthousiast te zijn over die nieuwe stijlmogelijkheid, dat het verlichte radiatorroosters ook zal aanbieden als accessoire - dat ook achteraf gemonteerd kan worden - op verschillende van z’n reeds bestaande modellen. De eerste is de 5-Reeks. Daarvan is in de accessoirelijst van een aantal landen reeds een verlichte grille verschenen. Die kost ongeveer 550 euro.