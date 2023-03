Suzuki Jimny als vijfdeurs

Door: BV

De nieuwe Suzuki Jimny is een schot in de roos. Je moet geduld oefenen als je de kleine terreinwagen nog in ontvangst wil nemen. Z’n hoekige vorm en retro-geïnspireerde vormgeving raakt bij heel wat mensen een gevoelige snaar. Bovendien is het kleintje ook nog een echte terreinwagen. Hij heeft starre assen en een reductiebak en komt daarmee - in combinatie met een beperkt gewicht - aardig uit de voeten op het onverhard.

Alleen als driedeurs… voorlopig

Van de vorige generatie van de Jimny, die meer dan 10 jaar in de catalogus stond, bood Suzuki ook nog een versie met een softtop aan. Van de huidige uitvoering staat alleen een driedeurs met een vast dak in de catalogus. Maar de Japanners denken gezien het succes ervan ongetwijfeld na over extra koetswerkversies. Op het Autosalon van Tokyo begin dit jaar, toonde Suzuki al eens een tot pickup vertimmerd exemplaar.

Langer en met vijf deuren

De Russische publicatie Auto Mail, heeft een andere suggestie. Dat stelt een vijfdeurs voor, met een verlengde wielbasis. Dat is niet eens zo onlogisch - heel wat andere terreinwagens bieden de keuze tussen een kortere driedeursvariant en een langere vijfdeurs. Onder meer bij de Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Mercedes G-Klasse en de aanstormende nieuwe Land Rover Defender is dat het geval. De gefotoshopte plaatjes bewijzen in elk geval dat een vijfdeurs Jimny stilistisch gezien kan. Dan blijft alleen nog de vraag… moet Suzuki ‘m maken?