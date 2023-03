Audi-verlichting kan straks boodschappen doorgeven

Door: BV

Audi was een van de pioniers van LED- en laserlichttechnologie en nu wil het bedrijf als eerste aanpasbare OLED-verlichting introduceren. Die zal het bedrijf volgende maand voorstellen op het internationale symposium over autoverlichting.

Verlichting met steeds ander design

De technologie is een evolutie van de huidige generatie OLED-lampen, die in 2016 debuteerden op de Audi TT RS. Audi kan die lampen al bijzonder fijnmazig aansturen en gebruikt de technologie onder meer om opstart en afsluitanimaties te vertonen. Door de lichten geheel te digitaliseren kan het bedrijf echter inviduele elementen aansturen. Meer dan 50 segmenten kunnen naar behoefte geactiveerd worden en zelfs de helderheid kan per segment worden aangepast. Daardoor kunnen ontwerpers met dezelfde hardware ‘een breed spectrum’ aan designs oproepen.

Boodschappen

De Volkswagen-groep onderzocht in het verleden al de mogelijkheid om met lichtblokken ook boodschappen weer te geven - wat met deze technologie in elk geval mogelijk wordt. Audi zou symbolen kunnen gebruiken die bijvoorbeeld waarschuwen voor aankomende gevaren zoals ijzel of een file. Die informatie zou via Car-to-X draadloze technologie zelfs doorgestuurd kunnen worden naar andere auto's met OLED-lichten en zich zo razendsnel kunnen verspreiden.

Via een appje

Natuurlijk denkt het merk er ook meer geld uit te kunnen slaan. Zo werd in het verleden al nagedacht over een app waarin je tegen betaling een ander design voor de staartlichten zou kunnen kiezen.

De OLED-technologie is erg efficiënt en bijzonder flexibel. Een verlichtingselement is immers nauwelijks 1 millimeter dik. Dat betekent dat toekomstige voertuigontwerpers erg veel vrijheid hebben. De Audi Q4 e-Tron wordt het eerste model waarin de technologie wordt geïntroduceerd.