Tavascan is eerste elektrische Cupra

Door: BV

De sportieve subdivisie van de Spaanse VW-dochter Seat presenteert op het Autosalon van Frankfurt z’n eerste zuiver elektrische model. Voorlopig is het nog louter een concept car. De eerder voorgestelde Cupra Formentor heeft overigens ook al een stekker, maar dat is nog een plugin-hybride.

Broertje van VW I.D. Crozz

De Cupra Tavascan is stiekem gebaseerd op de VW I.D. Crozz. Daar leent hij de MEB-bodemstructuur en z’n 77kWh grote lithium-ion accupakket van. En ook de afmetingen zitten dicht bij die van de VW in de buurt.

Snelle Cupra

De eerste elektrische Cupra levert 306pk en heeft zowel aan de voor- als aan de achteras een elektromotor. Hij is best vlot - naar 100km/u kan al in 6,5 seconden en de actieradius wordt door de makers ingeschat op zo’n 450 kilometer.

Hoogwaardige uitstraling

Seat - sorry, Cupra, is erg trots op z’n interieurdesign. Dat omvat contrasterende ledertintent, carbon en Alcantara. Door de materialen moet de uitstraling hoogwaardiger zijn dan wat we van de Spanjaarden gewend zijn. Het dashboard lijkt wel te zweven en er zijn twee grote schermen. In het midden één van 13 inch en voor de bestuurder één van 12,3”. In de stoelen zijn dan weer luidsprekers en een smartphone-aansluiting aangebracht.